Villanova, tenta di far saltare in aria l’abitazione della sorella e si dà alla fuga: ricerche in corso

Villanova d’Albenga. Tragedia sfiorata a Villanova nella giornata odierna. Anche se le informazioni sulla vicenda sono ancora poche e sono in corso indagini e ricerche ad opera dei carabinieri.

Stando a quanto riferito pare che, nel pomeriggio, un uomo di 53 anni (classe 1967) abbia tentato di far saltare in aria l’abitazione della sorella e del cognato, situata nei pressi del campo sportivo. La casa, però, al momento dell’accaduto, sarebbe risultata fortunatamente vuota (la sorella ed il cognato, infatti, al momento si troverebbero in vacanza).

... » Leggi tutto