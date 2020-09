Agricoltura, Maria Zunato (Lega): “Far diventare le aree rurali un volano economico sostenibile”

Savona. “Legata al tema dell’agricoltura resiste per lo più una visione antiquata, retaggio di un’economia di sussistenza che la vedeva essere faticoso mezzo di sostentamento per la sopravvivenza degli abitanti dell’entroterra, poi concettualmente si è passati all’agricoltura intensiva, poco sostenibile e praticabile dalle nostre parti, col risultato di lasciare senza risposte le aree interne ed i suoi cittadini”.

A parlare è la candidata alle elezioni regionali della Lega, Maria Zunato, che spiega: “Bisogna superare la visione dell’agricoltura come attività residuale dell’entroterra, perchè il settore agricolo non solo riguarda tutto il territorio, anche rivierasco, ma ha ormai sinergie con altri settori di produzione: ad esempio l’olio di oliva nell’ambito cosmetico, la canapa nell’industria edile od alimentare,ecc. Quindi il nuovo concetto di agricoltura deve coincidere come una nuova opportunità di crescita, un’industria che riguardi l’intero territorio e non solo gli stretti confini comunali.”

