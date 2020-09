Amiu, l’attacco dell’Usb: “Invece di privatizzarci vogliono svuotarci”

Genova. Attacca la giunta Bucci il sindacato Usb di Amiu che denuncia “scelte che azzerano persino gli accordi firmati tra RSU e azienda”.

Al centro della polemica le “esternalizzazioni a favore di Melandri e altre ditte: dopo i servizi che sono stati affidati senza gara (isole ecologiche, trattamento dell’umido ecc.) ora a Melandri viene data in concessione una parte dell’area Dufour, dove agirà in maniera completamente autonoma, arrivando a rendere problematico anche un semplice intervento di manutenzione – spiega l’rsu in una nota – Per non parlare dei festivi, che di fatto ormai vengono lavorati secondo le esigenze del trasportatore”.

