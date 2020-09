Campionato italiano in doppio 420: Arianna Giargia e Silvia Galuppo terze dopo due giornate

Genova. Seconda giornata di regate a Sanremo, venerdì 11 settembre, per il campionato italiano della classe giovanile in doppio 420, con 83 equipaggi ospiti del Marina degli Aregai in corsa per il titolo tricolore e per conquistare le qualifiche per il Mondiale in programma a ottobre sempre organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

È stata una giornata difficile dal punto di vista meteo: i temporali hanno fatto saltare parecchio il vento. La prima prova è iniziata puntualmente con vento di Levante sui 13-15 nodi (con la regola del pompaggio libero) che progressivamente è diminuito a 9-10 nodi. Anche la seconda prova è stata corsa con vento sui 10 nodi. Poi una lunga attesa vana dopo il calo totale dell’aria. Nonostante una leggera pioggia, nel primo pomeriggio il vento è tornato questa volta da Ponente, inizialmente sui 10-12 nodi, ma subito dopo le procedure di partenza è nuovamente scemato, costringendo il comitato di regata ad annullare le prove in corso, e chiudendo la giornata con due all’attivo.

