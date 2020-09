Carcare Est, all’area di servizio dell’A6 ultimi due giorni di gestione della famiglia Marenco

Carcare. Ultimo fine settimana di gestione dell’Autobar Marenco da parte della famiglia carcarese che, da sessant’anni, lavora alla stazione di servizio di Vispa, lungo la A6 in direzione Torino.

Martedi 15 settembre, infatti, ci sarà il passaggio di consegne e la società Autostrade del Gruppo Gavio si approprierà dell’area, una delle poche in Italia ad essere rimasta, fino ad ora, in mano ad un privato. Non sono serviti gli appelli e le richieste della famiglia Marenco che lotta dal 2015 per continuare a gestire, in modo superlativo, un punto di riferimento per migliaia di persone in transito su quella tratta, che hanno sempre apprezzato la cura e l’attenzione per il buon cibo e i prodotti di qualità.

... » Leggi tutto