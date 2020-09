Ponente. Mattinata difficile per la viabilità autostradale sulla A10, dove al momento sono segnalate code di 6 km tra Spotorno e Pietra Ligure, in direzione Francia, per traffico intenso. I rallentamenti e i disagi sono iniziati fin dal primo mattino.

Rallentamenti di 4 km sono indicati anche nel tratto tra Savona e Spotorno, sempre in direzione ponente.

... » Leggi tutto