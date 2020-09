Covid, l’ospedale di Imperia cerca donatori di plasma iperimmune

Imperia. Il Centro Trasfusionale dell’Ospedale è alla ricerca di candidati donatori di plasma iperimmune. L’emergenza Covid ha visto il Centro imperiese in prima linea nella raccolta di plasma per la cura di pazienti affetti da Coronavirus nell’ambito del progetto TSUNAMI (acronimo di TranSfUsion of coNvaleScent plAsma for the treatment of severe pneuMonIa due to SARS.CoV2 – studio nazionale comparativo randomizzato per valutare l’efficacia e il ruolo del plasma ottenuto da pazienti convalescenti da Covid-19).

