“Dona la spesa”: associazioni e Coop per la raccolta solidale di materiale scolastico

Savona. Si conclude oggi, sabato 12 settembre, l’iniziativa “Dona la spesa” per sostenere la formazione di bambini e ragazzi, ideata e proposta da Coop Liguria con il supporto delle sezioni socie e in collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale. Per la città di Savona partecipano alla raccolta le associazioni Acli, Arci, Parrocchia San Francesco ed Usei.

“Dona la spesa” è una raccolta solidale di articoli di cancelleria (quaderni e quadernoni, penne, matite, colori, astucci, diari, pastelli, gomme, risme di carta, ecc…) da donare alle famiglie in difficoltà, già realizzata negli anni scorsi con un grande successo. L’obiettivo è quello di bissare il successo degli anni precedenti, quando – ad ogni occasione – gli articoli donati sono stati raccolti e distribuiti dalle associazioni che si occupano di lotta alla povertà e di iniziative rivolte ai più giovani.

