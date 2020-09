Imperia. L’associazione “Giraffa a Rotelle” ha organizzato per il 15 settembre, alle 7.30 al Parco Urbano, un incontro pubblico ed ha invitato tutti i candidati presidenti della Regione Liguria per confrontarsi e parlare di inclusione sociale e di un futuro migliore per chi è disabile.

