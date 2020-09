Spotorno. Incidente stradale intorno alle 13 e 15 di oggi sull’autostrada A10, nel tratto tra Finale Ligure e Spotorno, in direzione Savona.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto: ad avere la peggio è stato il centauro, finito a terra lungo la carreggiata dopo l’urto con la vettura, compiendo un volo di diversi metri.

... » Leggi tutto