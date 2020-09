La giornata elettorale: scuola, presentazioni e programmi in vista del voto

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, venerdì 11 settembre 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

Gianni Pastorino (Linea Condivisa) – Scuola, in Liguria ritorno in classe senza mascherine. “Cavo strepita, ma la responsabilità è sua. Risale a giugno l’allarme lanciato da sindacati e insegnanti”

A due giorni dalla riapertura delle scuole, Regione Liguria non dispone delle mascherine per gli insegnanti e il personale scolastico. “Con una nota indirizzata ieri al direttore generale dell’ufficio scolastico per la Liguria, dott. Ettore Acerra, l’assessore Cavo segnalava la preoccupazione delle famiglie per la mancanza di mascherine a disposizione degli istituti scolastici della regione. Che straordinaria lungimiranza pre-elettorale. Possibile che l’assessore alla scuola apprenda la questione dalle famiglie degli studenti? Dov’è stata finora? Lo scopre soltanto adesso? È sua la delega, quindi è sua la responsabilità: perché non si è attivata per prevenire il problema? È sempre colpa di qualcun altro, assessore? Quali sono state le interlocuzioni fra ufficio regionale, assessore Cavo e Governo dall’inizio della fase due?”. Lo denuncia il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, candidato capolista nel collegio di Genova alle prossime elezioni regionali.

