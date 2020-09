Per il Vado Fc il primo stop arriva dal Piemonte

Dopo la notizia del rinvio al 2021 della Coppa Italia, il Vado targato Sonetti, continua il cammino di avvicinamento all’inizio del campionato, procedendo il proprio percorso fatto duro lavoro, di amichevoli e allenamenti congiunti.

Dopo tre vittorie in successione (Borzoli, Sestrese e Pietra Ligure) i rossoblù di LucaTarabotto sono tornati oggi pomeriggio in campo allo stadio Chittolina questa volta per affrontare una blasonata di Serie D: il Chieri del presidentissimo Gardellini. Il fischio di inizio dato dal sig. Oliva (ore 15.00) ha messo di fronte due squadre che contano di riscattarsi entrambe dal rendimento non adeguato alle aspettative della scorsa stagione.

