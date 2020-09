Sampdoria, alla ricerca di giovani talenti: nel mirino Steven Moreira, Youssef Maleh e Ionut Rus

Genova. Sia pur senza voler tirare in ballo la favola di Esopo (La volpe e l’uva), l’accordo raggiunto fra il Crotone ed Emmanuel Rivière, non ci induce a versare lacrime copiose, ritenendo che qualora ci fosse la possibilità di prendere un’ulteriore punta, questa dovrebbe avere le caratteristiche tipiche del centravanti boa, tipo Torregrossa o magari abbinare forza fisica e grandi doti tecniche, come ad esempio il serbo Dušan Vlahović, ottima pista, qualora la Fiorentina (sulle tracce di Arkadiusz Milik), entrasse nell’ordine di idee di darlo in prestito (magari con qualche possibilità di riscatto).

Sembra anche evaporare uno degli obiettivi della Samp (per il centrocampo), dato che su Rade Krunić è piombato il Grifone tedesco, il Friburgo.

