Sanità, Niero (Pd): “No al modello lombardo, piano per la medicina territoriale”

Savona. “Il nostro modello di sanità si contrappone in modo netto a quello proposto in questi cinque anni dal centrodestra. Siamo per tutti e quattro i plessi ospedalieri pubblici (Albenga, Pietra Ligure, Savona e Cairo Montenotte), necessari perché abbiamo una rete stradale limitante che ci impone la presenza di più strutture ospedaliere: non possiamo fare 50 km con un malato in una situazione di emergenza”.

Così il candidato alle prossime elezioni regionali Massimo Niero (PD) in tema di sanità, ospedali e medicina territoriale.

... » Leggi tutto