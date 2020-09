Scuola, Cavo a Pastorino: “Su mascherine chieda conto al suo Governo”

Genova. “Pastorino che coraggio! Così Ilaria Cavo commenta le dichiarazioni odierne dell’esponente di Linea Condivisa Gianni Pastorino

“Se vuole sapere dove ero e dove sono, come assessore all’Istruzione, vada a vedere quante riunioni sono state convocate in questi giorni in Regione sulla Scuola, per seguirne tutti gli aspetti sul fronte dei trasporti, della sanita’, dei fondi nazionali agli enti locali. Chieda chi era presente ai tavoli regionali convocati e guidati (secondo quanto previsto dalle linee guida approvate dal governo di cui il suo partito e’ espressione) dalla direzione regionale scolastica, che ne ha guida e competenza. Sempre presente”. dice l’assessore

