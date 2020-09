“Alla nostra agricoltura serve concretezza”: la ricetta di Jan Casella (Sansa Presidente) per sostenere le aziende

Liguria. “Promozione dei prodotti tipici, meno burocrazia, più infrastrutture, lotta al dissesto idrogeologico. In sintesi: concretezza. Ecco cosa serve alla nostra agricoltura per rimanere al passo coi concorrenti italiani e internazionali. Parliamo di un settore fondamentale per l’economia del ponente savonese, che merita più attenzione da parte della nuova amministrazione regionale”. Lo ha dichiarato, presentando la sua “ricetta” per sostenere le aziende agricole, il candidato alle elezioni Regionali 2020 Jan Casella (Lista “Sansa Presidente”).

“Senza scendere in polemiche con chi ha governato finora, possiamo dire che, nei nostri numerosi incontri con gli agricoltori, abbiamo avvertito un certo senso di abbandono da parte degli operatori economici. I criteri adottati per distribuire i fondi europei del Psr (Piano di sviluppo rurale) hanno indubbiamente danneggiato le nostre imprese agricole. E i risultati sono stati deludenti anche per quanto riguarda i risarcimenti dei danni alluvionali”, ha proseguito.

