Atp, da domani scatta il nuovo orario con le corse “scolastiche”

Genova. Con l’avvio del nuovo anno scolastico entrano in vigore, dal 14 settembre e fino al 20 giugno 2021, i nuovi orari Atp sulle linee Genova-Recco-Rapallo e Recco-Uscio-Monleone.

“Intendo ringraziare il presidente del Consiglio Comunale Paolo Badalini per il lavoro svolto permettendo il ritorno alla normalità, rispetto al periodo precedente la fase epidemica – scrive il sindaco di Recco Carlo Gandolfo – del trasporto pubblico locale. Dopo la ripartenza della circolare urbana per la zona di Megli e Polanesi, il servizio torna a regime per favorire la mobilità di studenti e pendolari”.

