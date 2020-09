“Difendere i balneari, gli ambulanti e gli operatori dello spettacolo”, Bettina Bolla disegna il suo impegno politico

Genova. “Abbiamo passato l’estate peggiore della nostra vita, con il Covid e il caos Autostrade, senza dimenticare la gigantesca mareggiata che ha distrutto praticamente tutti gli stabilimenti balneari, cosa per la quale non sono ancora arrivati i fondi dal governo. Da qui il mio impegno in Regione Liguria: sostenere le imprese balneari a tutto tondo, combattendo l’incubo Bolkestein e favorendo politiche in aiuto”.

Questo il cuore dell’impegno politico di Bettina Bolla, candidata per Cambiamo al consiglio regionale della Liguria. Un programma che mette al centro il turismo: “Da passata elettrice della giunta Toti ho potuto constatare la grande promozione del nostro territorio, attraverso un turismo esperenziale, cosa che ha portato tanti turisti nella nostra regione”.

