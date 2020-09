Elezioni regionali, il futuro secondo Legambiente. Le sette domande per i candidati in corsa

Genova. In vista delle prossime elezioni regionali, Legambiente Liguria rende noto un documento programmatico che comprende tutte le priorità per il futuro della regione secondo la prospettiva dell’associazione ambientalista: “Riteniamo che le questioni ambientali debbano avere un ruolo centrale nel dibattito politico della campagna elettorale. Il documento che presentiamo sottolinea alcuni punti per noi fondamentali e si conclude con alcune domande rivolte a tutti i candidati alla presidenza delle Regione Liguria”.

“La nostra regione ha bisogno di infrastrutture, che riteniamo essere un mezzo e non un fine – si legge nel documento – Gli investimenti nelle opere utili creano occupazione, ma molte grandi opere proposte, tagliando o forando i versanti montuosi, prosciugano le sorgenti d’acqua e sono fortemente dannose per i delicati equilibri idrogeologici del territorio. Le grandi opere sono rappresentate anche da piccoli interventi di manutenzione diffusa e pianificata sul territorio. Per questo riteniamo necessario affrontare il tema delle infrastrutture mettendo al centro dell’azione azione politica la cultura della sostenibilità. Una sostenibilità ambientale, economica e sociale che porti anche benefici sanitari”.

