I veri nomi delle piazze di Savona, ecco perché tutti conoscono “Ciassa du belin”

Savona. Molti chiamano le piazze di Savona non con il loro nome, ma con quello del simbolo che vi si trova. Una tendenza accentuata dalla presenza di molti stranieri (Savona è ormai città multirazziale) per i quali è più facile orizzontarsi attraverso ciò che vedono piuttosto che con il vero nome della piazza. Ma anche altri, magari, pur pronunciando il nome giusto, non sanno la storia del personaggio cui il luogo è intitolato. Facciamolo allora un piccolo viaggio in queste piazze.

CIASSE DU BELIN (piazza Martiri della Libertà)

Si trova nell’Oltreletimbro, tra corso Ricci e la stazione. Al centro sorge il monumento alla Resistenza realizzato dallo scultore Agenore Fabbri e inaugurato il 20 aprile 1974. Con tutta evidenza il nome popolare della piazza prende spunto dalle parti anatomiche scoperte del personaggio scolpito da Fabbri.

... » Leggi tutto