La giornata elettorale: ancora sanità, ma anche riapertura scuole, agricoltura, turismo e incontri

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, domenica 13 settembre 2020, relativi alle prossime elezioni regionali in Liguria.

L’ASSESSORE GENOVESE LAURA GAGGERO AD ALBENGA PER SOSTENERE DIEGO DISTILO (FDI): “PIACEVOLE AVERE LA SUA VICINANZA”

“Ho avuto il piacere di ricevere la visita presso il banchetto elettorale, nel centro storico ad Albenga, l’assessore al turismo del Comune di Genova Laura Gaggero. E’ stato davvero piacevole avere la sua vicinanza e la sua stima in questo momento di Campagna Elettorale. Laura è molto legata ad Albenga in quanto cugina di un grande amico, l’assessore ingauno Mauro Vannucci, mio compagno di viaggio in amministrazione”.

... » Leggi tutto