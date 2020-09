Ripamonti (Lega) risponde a Vaccarezza: “Pensiamo a vincere, non alle poltrone”

Savona. Se Giovanni Toti è stato netto e deciso, etichettando le parole di Angelo Vaccarezza (leggi qui) come “ingenerose e intempestive”, non è stato certo da meno il senatore savonese della Lega Paolo Ripamonti, che ha mal digerito le parole del capogruppo di “Cambiamo” e in particolare le critiche, velate e non, rivolte all’operato dell’assessore alla Sanità, del Carroccio, Sonia Viale.

“Sinceramente da un consigliere di maggioranza uscente non mi sarei mai aspettato una critica di questo genere al lavoro svolto dall’assessore (e quindi, più in generale, dalla Regione) in tema di Sanità. E non mi aspettavo che cominciasse a parlare di poltrone ancora prima della fine delle elezioni e della eventuale vittoria. E’ un atteggiamento a dir poco incomprensibile”, ha tuonato Ripamonti senza usare giri di parole.

... » Leggi tutto