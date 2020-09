Scuola, tutto pronto (o quasi) per il rientro in classe, tra banchi che non ci sono e procedure “caso per caso”

Genova. Ci siamo, mancano poche ore e la campanella tornerà a suonare per le scuole e gli istituti della Liguria (eccezion fatta per il comune di La Spezia) e del paese, con decine di migliaia di studenti che torneranno quindi sui banchi. Non succedeva da febbraio, per lo stop della didattica più lungo del dopoguerra.

Tornare sui banchi? Sì, perché se è vero che mancano all’appello ancora moltissime unità rispetto alla richiesta, i ragazzi non staranno con i quaderni in mano: ogni istituto si è organizzato come ha potuto, alcuni utilizzando i banchi da due per una sola persona, oppure cambiando il verso della seduta. In attesa che a breve tutte le dotazioni arrivino “da Roma”: secondo fonti sindacali, infatti, ad oggi sulla richiesta di 44 mila banchi, sono stati consegnati solo circa il 10%. Ma la “promessa” è che entro ottobre tutto sia al suo posto.

