Sea2Sky, a Sestri Levante si impongono Gianfranco Cucco ed Eleonora Peroncini

Sestri Levante. Se all’inizio l’apprensione era comprensibilmente tanta, alla fine il risultato è andato ben al di là di ogni più rosea aspettativa: la quinta edizione della Sea2Sky di Sestri Levante è stata un successo clamoroso, la giusta maniera per ripartire e soprattutto dimostrare che anche in quest’era così particolare si possono organizzare grandi manifestazioni sportive di massa rispettando tutte le regole necessarie per convivere con il Covid-19.

Il duathlon ligure ha visto alla partenza oltre duecento concorrenti, un numero francamente inatteso e soprattutto ha coinvolto molta gente, dimostrando pur nella sua giovanissima età di essere un evento che la città sente fortemente suo.

... » Leggi tutto