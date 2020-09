Ad Albenga torna la Settimana della Gentilezza

Albenga. Il Comune di Albenga, per il secondo anno di fila, accoglie la proposta dall’associazione culturale “Cor et Amor”, in collaborazione con il Movimento Mezzopieno aderendo alla “5° Giornata Nazionale dei giochi della gentilezza” e proponendo, grazie all’interessamento di Martina Isoleri, consigliere comunale delegato alla gentilezza, una intera settimana di eventi e manifestazioni dedicate a questo tema.

“La settimana della Gentilezza” è rivolta alla cittadinanza, in particolare ai bambini e alle loro famiglie, ed ha l’obiettivo di prevenire e correggere, attraverso la cortesia, molti comportamenti che danneggiano il vivere sereno della comunità.

