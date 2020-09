Arboscello su Vaccarezza e Toti: “La lite del centrodestra sulle poltrone non è un bello spettacolo”

Liguria. “Litigare per le poltrone di assessore ad una settimana dal voto non è un bello spettacolo. Soprattutto se si ammette – per lo meno è ora un fatto ammesso anche dal centro destra con la lite tra Vaccarezza e Toti- che la gestione della sanità in Liguria in questi anni è stata pessima”.

Con queste parole Roberto Arboscello, candidato al consiglio regionale con il Partito Democratico nello schieramento di Ferruccio Sansa, commenta la discussione mediatica avvenuta ieri tra Angelo Vaccarezza e Giovanni Toti.

