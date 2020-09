Buon pari dell’Entella a Bologna. Tedino ottimista

Segnali confortanti arrivano dalle uscite della Virtus Entella che nella giornata di sabato ha impattato 0-0 contro il Bologna di Siniša Mihajlović in una gara piacevole, che ha visto i liguri sfiorare il gol con De Luca, ipnotizzato da Skorupski e poi con Paolucci che ha visto il suo tiro respinto dal palo.

Chiaro il commento di Tedino alla fine della gara: “Sono solo 15 giorni che lavoriamo insieme, ma sono molto soddisfatto. La squadra è stata ordinata e ha avuto anche qualche occasione. Non siamo venuti qua per fare da sparring partner al Bologna, ma ci ha fatto molto piacere – reparto più in sofferenza forse quello offensivo –Davanti dovremo lavorare, ma i giocatori hanno qualità. Sono contento, ho a disposizione ragazzi seri che si applicano, ma ovviamente bisogna essere più pungenti in zona gol perché in campionato, se non segni, paghi a caro prezzo”.

