Coronavirus, a Ventimiglia la tenda per il tampone drive through

Ventimiglia. Parte a Ventimiglia, grazie alla collaborazione tra l’ASL1 e il Comune di Ventimiglia, il nuovo servizio per l’esecuzione del tampone molecolare di ricerca covid 19 in modalià “drive through” e cioè mediante accesso degli utenti in autoveicolo. Il fine è quello di poter gestire velocemente le segnalazioni di casi sospetti, anche a seguito dell’apertura delle scuole, e poter avviare una rete di controlli mirati, su richiesta volontaria, per prevenire la diffusione del virus o individuare anzitempo possibili focolai prima della loro diffusione.

