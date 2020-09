Doppietta Arcobaleno a Rieti: due volte oro ai campionati italiani Allievi

Rieti. Giornata memorabile per l’Atletica Arcobaleno Savona e per l’intero movimento ligure grazie alla prolifica trasferta in terra sabina effettuata in occasione dei campionati italiani individuali riservati alla categoria degli Allievi.

Il sodalizio guidato dal presidente Santino Berrino ha centrato un’impresa che verrà a lungo ricordata negli annali dell’atletica ligure: ben due medaglie d’oro in soli 45 minuti, per il tripudio dei tanti tifosi collegati alla diretta web di Atletica.tv e, ovviamente, scatenati sulle varie chat di Whatsapp.

