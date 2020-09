Genoa, arriva il primo stop: Karamoh manda al tappeto i rossoblù, che possono però consolarsi con il mercato

Genova. Al campo sportivo di Collecchio è andato in scena, rigorosamente a porte chiuse come da normative vigenti, l’antipasto di Serie A che ha visto impegnati i padroni di casa del Parma contro la formazione genovese allenata da Rolando Maran. Un banco di prova davvero interessante per entrambe le squadre, vittoriose in tutti gli impegni precampionato fatta eccezione per la partita disputata dai gialloblù contro l’Empoli (i toscani avevano prevalso con un 2-0).

Il tecnico del Genoa ha optato ancora una volta per l’ormai collaudato 3-5-2, modulo che ha garantito compattezza e con il quale sono state costruite alcune ottime trame. Gli avversari hanno invece risposto con un offensivo 4-3-1-2, schema di gioco con il quale Liverani ha scelto di presentare in campo i suoi. Un buon Genoa non è però riuscito a mantenere l’imbattibilità contro gli emiliani, che grazie ad un gol di Karamoh nel finale sono riusciti a spuntarla.

