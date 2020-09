Genova. Iren Acqua comunica che, a seguito di un danno verificatosi sulla tubazione, si è reso necessar io interrompere la fornitura nelle seguenti vie del Comune di Genova:

Via 16 Giugno

Via alle Vecchie Fornaci

Via Superiore Gazzo

Via Toscanelli

Via Santa Maria della Costa

Salita Cataldi

e alcune Zone limitrofe a quelle indicate

