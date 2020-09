In attesa dei banchi monoposto, in una scuola genovese si fa lezione in ginocchio

Genova. Questa immagine, destinata a diventare virale sui social network, è stata scattata dall’insegnante di una classe di una primaria di primo grado – una elementare – in un quartiere di Genova.

In alcune sezioni di questa scuola, che preferiamo non citare per rispetto delle famiglie e del personale, oltre che per tutelare l’anonimato dei minori, alcune classi non hanno ancora ricevuto i banchi monoposto, ordinati da settimane, con largo anticipo, ma non arrivati in tempo per la prima campanella. Questa scuola, peraltro, è in buona compagnia, visto che circa 15 banchi monoposto o a rotelle sono ancora in attesa di essere consegnati, nelle scuole di Genova.

