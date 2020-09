La Casellese si riorganizza e va avanti: “Cinquanta anni di attività a tutti i livelli non si svendono”

Casella. L’Asd Casellese comunica che Giorgio Carrara, attaccante ex Bolzanetese ed Avosso, Marco Pirinu, con trascorsi in Serra Riccò, Rivarolese e Pro Recco, e Silvio Pusceddu, già in Ronchese, Mignanego e San Cipriano, verranno a portare valore aggiunto alla rosa giocatori 2020/2021.

Nel contempo è stata definita la struttura societaria: la presidenza è stata affidata a Paolo Mangroni, storico presidente del Club Sportivo Avosso, arrivato sotto la sua presidenza dalla Terza Categoria al campionato di Promozione, che è affiancato nel ruolo di direttore generale da Luca Torre, storico capitano della Casellese fino alla scorsa stagione, che ha smesso (forse) le scarpe bullonate per occuparsi di tutta la struttura dall’organizzazione societaria alla costruzione della rosa. A completare l’organigramma societario Matteo Poggi, vicepresidente, ed i dirigenti Paolo Poggi e Davide Pazzano.

