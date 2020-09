La favola di Matteo Bucosse: dal TDR passando per la D fino alla Juve

La Lnd continua, come da tradizione e ‘mission’, a proiettarsi nel futuro del calcio guardando in una direzione ben precisa e definita, quella dei giovani.

Una ‘way of life’ condivisa con le società della grande famiglia Lnd che stanno lavorando sui settori giovanili con coraggio e competenza valorizzando la “cantera” di questo vasto e sconfinato serbatoio. Così le storie come quella di Matteo Bucosse, portiere classe 2002, non sono più l’eccezione ma la regola. La carriera sportiva di Matteo nel giro di quindici mesi è letteralmente decollata.

... » Leggi tutto