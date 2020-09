Lezione in ginocchio, da Toti a Cassimatis politici all’attacco di Azzolina

Genova. La prima a commentare la foto della classe genovese dove i bambini si sono trovati a fare lezione inginocchiati a terra, usando le sedie al posto dei banchi non ancora arrivati, è stata Marika Cassimatis, ma a stretto giro si sono moltiplicati i commenti da parte di altri esponenti politici.

La candidata presidente di Base Costituzionale scrive: “Non credo che ci sia mai stato nulla di paragonabile nella nostra storia, un ministero così inadeguato. Ma i banchi sono il problema minore, il problema maggiore sono le cattedre vacanti, 30% 40% e oltre del totale. Con graduatorie da rifare (riaperte a luglio) e parliamo anche di quelle del personale ata. Come si può vedere nella foto, la didattica si porta avanti anche in ginocchio o seduti a terra ma se mancano i docenti e i bidelli, non c’è scuola”, dice Marika Cassimatis.

