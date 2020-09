Marina di Alassio e Cnam lanciano “Alassio Sea Wellness Experience”

Alassio. La “Città del Muretto” continua a puntare sui benefici degli sport in riva al mare e tra le onde, per conquistare il mercato degli over 65.

Il progetto “Marina di Alassio Sea Wellness Experience” punta a capitalizzare la risorsa mare per destagionalizzare l’offerta turistica, posizionandosi nel segmento wellness con proposte mirate al target “Silver”, il più conteso dalle aziende che operano sui mercati dei beni e dei servizi: dal turismo alla previdenza, dall’immobiliare all’agroalimentare.

