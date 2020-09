Metropolitana, arrivano le stazioni con lo sponsor: ecco i primi grandi brand

Genova. De Ferrari/Hitachi, Brignole/Tim, Dinegro/Coop, Sarzano/Terna: ecco i nuovi nomi delle prime quattro stazioni della metropolitana genovese che saranno brandizzate con il marchio degli sponsor che hanno aderito al progetto “La tua metropolitana”, promosso da Comune di Genova e AMT.

La metropolitana di Genova trasporta ogni anno 14,4 milioni di passeggeri, è un asset molto importante nella mobilità pubblica cittadina e ne rappresenta un notevole valore in termini di sostenibilità ambientale. La sua rete, che unisce in sette chilometri punti strategici della città, si snoda da Brin a Brignole e le sue otto stazioni sono luoghi di passaggio che accolgono migliaia di persone ogni giorno. La filosofia del progetto “La tua metropolitana” lanciato nel febbraio 2020 da Comune di Genova e AMT, è di valorizzare la sotterranea cittadina, passando da un’idea del trasporto pubblico come solo servizio a una visione della mobilità pubblica come elemento differenziante per lo sviluppo della città.

