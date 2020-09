Ponte Morandi, comitato familiari vittime: “Stallo tra Atlantia e Cdp, teatrino paradossale”

Genova. 25 mesi dopo il crollo di ponte Morandi, Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo delle vittime torna a intervenire sulla questione Autostrade, lo fa citando alcuni articoli di stampa e riflettendo sulla questione del passaggio delle quote di Atlantia a Cassa depositi e prestiti. “La trattativa è in stallo, Cdp e Atlantia sono a un punto morto, questa situazione è paradossale, qualcuno ci ha portato via la serenità per tutta la vita e dobbiamo ancora assistere a questo teatrino?”, scrive.

Secondo il comitato la trattativa avrebbe dovuto essere portata avanti scorporando “dal totale dovuto per la cessione delle quote tutto quanto non speso in questi anni”, ovvero i soldi che Aspi non ha investito in manutenzioni, inoltre “sarebbe opportuno tenerlo anche in cassaforte in attesa dell’esito processuale, e poi si vedrà a suo tempo, anche per eventualmente riconoscere gli interessi legali se non fossero riscontrate colpe a fine della faccenda”.

