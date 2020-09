Primo giorno di scuola, Melis (M5S): “Collaborando vinceremo anche questa sfida”

Liguria. “Questa mattina, è suonata la prima campanella di un anno scolastico certamente anomalo ma pieno di sfide che certamente sapremo affrontare e vincere”.

A commentare il rientro a scuola è il consigliere uscente e candidato alle Regionali 2020 Andrea Melis, che continua: “Le misure di precauzione e un sistema complesso come la scuola avrà sicuramente tempo per migliorare ed essere migliorato in quest’epoca di pandemia mai vissuta nella nostra recente storia. Ma insieme ce la faremo. Ora infatti è il momento di sostenere insieme l’impegno profuso da tutti gli attori protagonisti, dal corpo insegnante ai nostri ragazzi passando per le famiglie. Le istituzioni collaborino fra loro: stiamo affrontando una situazione difficile, in una fase peraltro delicata dei contagi”.

