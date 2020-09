Rapina, estorsione, minacce e posto abusivo di coltello: tre giovani denunciati

A Finale Ligure i carabinieri hanno risolto una rapina ad turista vercellese di 19 anni, avvenuta il 19 luglio scorso, identificando gli autori.

Il malcapitato era stato prima avvicinato da tre ragazzi all’interno della discoteca “Il Covo”. Dopo aver fatto amicizia, all’uscita del locale lo avevano minacciato con un coltello prendendogli il portafogli. Lo avevano quindi condotto in centro a Finale, costringendolo a prelevare tutto il denaro contenuto nella sua postepay. Non contenti avevano trattenuto la carta, pretendendo 100 euro in cambio della restituzione, che il giovane avrebbe dovuto consegnare il giorno successivo.

... » Leggi tutto