Regionali, la chiesa genovese incontra i candidati: irrompe la polemica sul Nuovo Galliera

Genova. La scossa è arrivata alle ultime battute, quando i candidati presenti al confronto in piazza Matteotti organizzato dal Percorso diocesano di formazione politica hanno avuto la possibilità di raccontare in due minuti la loro idea di Liguria. E’ stato in quel momento che Alice Salvatore, candidata de ilBuonsenso, si è rivolta a monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova e gli ha chiesto quale fosse la sua posizione sulla questione del “nuovo Galliera”.

“Perché nella Liguria che vorrei, mi piacerebbe assicurare da presidente di Regione che le risorse vengano allocate secondo i giusti obbiettivi e i soldi che oggi la Regione stanzia per il “nuovo Galliera avrebbero dovuto essere destinate alla realizzazione di un ospedale di vallata per la Valpolcevera”.

