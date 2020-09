Savona, primo giorno di scuola seduto su quel banco “distanziato”: “Bello ritornare a scherzare con i compagni”

Savona. Dopo mesi di chiacchiere finalmente l’atteso giorno è arrivato: oggi, 14 settembre, le scuole della provincia savonese hanno ripreso le lezioni in presenza (fatta eccezione per Albenga e Alassio), così come successo in altre dodici regioni italiane.

Le polemiche si sa, sono state tante, come i dubbi che ci hanno accompagnato a questo appuntamento, diventato simbolo di rinascita e sinonimo di riscatto e resilienza. È con queste motivazioni e anche per merito della voglia di riabbracciare (si fa per dire ovviamente) gli alunni, che i presidi di tutta la provincia hanno fatto in modo di preparare al meglio i propri istituti, così da poter accogliere in totale sicurezza i ragazzi.

... » Leggi tutto