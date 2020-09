Week end di controlli in riviera, 5 arresti e 12 denunce

I carabinieri di Albenga, in collaborazione con tutte le stazioni della Compagnia territoriale, nel week end appena trascorso hanno svolto una serie di servizi di controllo del territorio con numerosi posti di blocco. In azione anche la componente operativa con uomini in borghese.

Sono stati controllati i caselli autostradali, i parchi e le zone dello spaccio. Particolare attenzione è stata rivolta agli autobus, soprattutto riguardo la linea 40 e al rispetto delle norme anti- Covid.

