A Savona l’assemblea regionale di “Riva Destra” con il segretario Fabio Sabbatani Schiuma

Savona. Mercoledì 16 settembre a Savona si svolgerà l’assemblea del coordinamento regionale della Liguria di “Riva Destra”, movimento politico-culturale federato con Fratelli d’Italia.

Il meeting, a cui parteciperanno i vertici regionali, provinciali e i coordinatori cittadini liguri del movimento, sarà presieduto dal segretario nazionale e fondatore onorevole Fabio Sabbatani Schiuma. Nella stessa giornata, la candidata di Fratelli d’Italia in Regione Barbara De Stefani incontrerà gli elettori savonesi in via Paleocapa (angolo Corso Italia).

... » Leggi tutto