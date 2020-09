Agricoltura, Brunetto: “Una Banca del germoplasma per tutelare i prodotti tipici”

Liguria. La creazione di una “Banca del germoplasma” che contribuisca a preservare la purezza dei prodotti tipici di Albenga (e non solo) e a favorire il mantenimento e lo sviluppo delle vecchie varietà agricole. La proposta arriva da Brunello Brunetto, candidato alle elezioni regionali della Liguria per la Lega.

“La mia ‘discesa in campo’ e la mia partecipazione alla campagna elettorale per le elezioni regionali mi hanno consentito di incontrare molte persone provenienti dai più diversi ambiti. In particolare, mi ha fatto estremamente piacere approfondire la conoscenza dei rappresentanti del settore agricolo e floricolo, due asset di primaria importanza per l’economia della nostra provincia (danno lavoro ad oltre 4mila persone) e soprattutto della Piana di Albenga, la più grande della Liguria”.

... » Leggi tutto