Albenga, Ciangherotti (FI): “Utilizziamo i locali della palazzina Inail per la distribuzione del vaccino antinfluenzale”

Albenga. “Nei primi giorni di ottobre inizierà la campagna di vaccinazione antinfluenzale in vista dell’inverno. Sarebbe il caso di utilizzare, previo accordo i locali degli uffici ex Inps, di proprietà Inail, attualmente non utilizzati, per questo scopo”. Lo propone Eraldo Ciangherotti, consigliere provinciale di Forza Italia dopo la richiesta avanzata dai medici di famiglia di avere spazi più ampi vista la necessità di rispettare il distanziamento sociale.

“La segnalazione dei medici infatti non è caduta nel vuoto: se tutti dovessero vaccinare i propri pazienti, in pochi mesi 4/5 mila persone si ritroverebbero a transitare in un condominio, magari utilizzando l’ascensore e questa sarebbe una situazione da evitare”. Eraldo Ciangherotti ha raccolto l’appello dei colleghi medici proponendo una soluzione “provvisoria nella speranza di vedere realizzato il Palasalute ad Albenga, servizio importante e fondamentale per tutto il comprensorio della Piana”.

