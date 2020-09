Bimbi senza banchi in ginocchio, la replica del preside: “Grave averli strumentalizzati”

Genova. “Un’ingenuità, da parte dell’insegnante, farla girare, ma sbagliato e grave strumentalizzarla, strumentalizzando, con essa, soprattutto i bambini, in una giornata nella quale avevamo riscontrato solo grande entusiasmo e nessuna criticità”. Con queste parole Renzo Ronconi, dirigente dell’istituto comprensivo Castelletto, commenta la foto che ha fatto il giro del paese, e che ritrae alcuni bimbi scrivere appoggiati sulle sedie e in ginocchio, perché senza banchi in classe.

La foto ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica, rinforzata dalla polemica politica che non ha mancato l’occasione per agitare ulteriormente le acque: “La scuola che dirigo dal 1 settembre ha svolto un grande lavoro nei mesi estivi per organizzare la riapertura – si legge in una nota stampa pubblica sul sito dell’istituto – Come molte altre scuole, ha affrontato le difficoltà di questi ultimi giorni con spirito costruttivo e collaborativo: tra queste difficoltà, i ritardi nella consegna degli arredi. I banchi, ordinati con largo anticipo, arriveranno domani pomeriggio e nel primo giorno di scuola, che è stato un giorno di festa, abbiamo solo evitato di rimettere quelli vecchi”.

