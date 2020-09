Cairese a Sanremo vincente con la Serie C e perdente con l’Under 12

Cairo Montenotte. Finalmente una buona prova per la Cairese in Serie C che espugna il campo del Sanremo. Il tecnico Arnoldo Rafael Pena ha mischiato un po’ le carte per stimolare una reazione e la squadra ha risposto. Bellino si sposta in interbase con Andrea Torterolo in seconda e Berretta va in prima base, mentre Sechi torna in campo esterno. Confermati, invece, Baisi sul monte, Marenco a ricevere, Bloise in terza, in esterno Ceppi e De Bon.

Partita di studio per due riprese; al terzo inning arriva la svolta. Andrea Torterolo dà inizio al big ininng con una bella valida, seguito poi da Bellino, Sechi, Bonifacino, Bloise e De Bon; Marenco mette a terra un bunt e la difesa avversaria pasticcia permettendo ai valbormidesi di segnare sette punti. Il vento è cambiato e i biancorossi giocano in scioltezza come non succedeva da tanto tempo. C’è spazio anche per un bel doppio difensivo Bellino-Berretta.

