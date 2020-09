Carcare Est, accordati ancora quindici giorni di gestione alla famiglia Marenco

Carcare. Una proroga di quindici giorni per la famiglia Marenco, che gestisce da sessant’anni l’omonimo Autobar Carcare Est sulla A6, definito l’autogrill più bello d’Italia.

Era fissata per oggi la consegna delle chiavi alla società che si è aggiudicata la gara per gestire l’area di servizio di Vispa, in direzione Torino, ma proprio per concedere ancora due settimane di tempo a chi, dopo oltre mezzo secolo, deve sgomberare il sito con un patrimonio affettivo di una vita di lavoro, è arrivata la proroga fino al 30 settembre.

