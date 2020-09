Centinaio a Imperia: «L’inchiesta? Se qualcuno vuole far passare la Lega per un partito di briganti si sbaglia di grosso»

Imperia. Visita di Gian Marco Centinaio, senatore della Lega e responsabile nazionale Dipartimento Agricoltura del Carroccio stamattina a Imperia. Sull’inchiesta sui fondi del Carroccio, l’ex ministro ha detto: «Come al solito, nel momento in cui la Lega è forte salta fuori qualcosa. Senza voler puntare il dito contro nessuno, se qualcuno ha voluto portare avanti questa inchiesta meramente per sconfiggerci e far si che la gente pensi che è siamo un partito di briganti si è sbagliato di grosso. Ormai i cittadini italiani hanno capito che quando escono queste cose c’è sempre da meditare».

